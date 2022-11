Zeker 6 doden en 81 gewonden bij aanslag in drukke winkelstraat Istanboel

Bij een explosie in de Turkse stad Istanboel zijn zondagmiddag zeker 6 doden en tientallen gewonden gevallen, bevestigen lokale autoriteiten. President Erdogan zegt dat alles op een aanslag wijst. De ontploffing was in de Istiklalstraat, vergelijkbaar met de Kalverstraat in Amsterdam. Op het moment van de ontploffing was het druk in de winkelstraat.

De ontploffing vond plaats rond 16.20 uur (lokale tijd), op een paar honderd meter afstand van het Nederlands consulaat-generaal. Ook het Russisch consulaat-generaal zit in dat gebied, net als die van Griekenland. Hulpdiensten waren snel ter plaatse.

Aanvankelijk ging het volgens gouverneur Ali Yerlikaya van Istanboel om zes doden en 53 gewonden. Vicepresident Fuat Oktay stelde het aantal gewonden later bij naar 81. Burgemeester Ekrem Imamoglu sprak in een eerder bericht ook al over meerdere doden. Hij roept op om hulpdiensten vrij baan te geven.

President Erdogan sprak in reactie over een "lafhartige aanval". Hij zei dat de veiligheidsdiensten er alles aan zullen doen om de daders op te sporen. Direct na de explosie doken er video's op waarop te zien is dat een vrouw vlak voor de knal iets achterlaat in de drukke winkelstraat. Erdogan bevestigde dat een vrouw bij de aanslag betrokken was.

In 2016 was de Istiklalstraat doelwit van een zelfmoordaanslag. Daarbij vielen 5 doden en 36 gewonden.

