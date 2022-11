Doden en gewonden na explosie in drukke winkelstraat Istanboel

In Istanboel zijn bij een explosie op zondagmiddag meerdere doden en gewonden gevallen, bevestigen lokale autoriteiten. De ontploffing was op de Istiklalstraat, vergelijkbaar met de Klaverstraat in Amsterdam. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en de straat, die in 2016 doelwit was van een terroristische aanslag, is afgezet.

Op beelden is te zien dat het op het moment van de ontploffing even half vijf lokale tijd druk was in de straat. De ontploffing was op een paar honderd meter afstand van het Nederlands consulaat-generaal. Ook het Russisch consulaat-generaal zit in dat gebied, net als die van Griekenland.

Op sociale media circuleren foto's waarop een enorme ravage te zien is en een rookwolk die opstijgt uit de straat. Ook liggen er meerdere mensen op de grond, sommigen in een poel van bloed.

Volgens Ali Yerlikaya, de gouverneur van Istanboel, zijn er meerdere doden te betreuren. Burgemeester Ekrem İmamoğlu heeft opgeroepen de hulpdiensten vrij baan te geven.

In 2016 was de Istiklalstraat doelwit van een zelfmoordaanslag waarbij vijf doden en 36 gewonden vielen.

