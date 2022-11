Biden verwacht dat Democraten controle over Huis verliezen na winst in Senaat

Delen via E-mail

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zondag na de winst van de Democraten in de Senaat bij de tussentijdse verkiezingen (midterms) niet alleen reden tot juichen. Hij verwacht dat zijn partij de controle in het Huis van Afgevaardigden gaat verliezen.

Bij de Senaat moet nog één zetel worden vergeven: die in Georgia. Amerikanen moeten daar op 6 december opnieuw naar de stembus. Zowel de Republikeinse als de Democratische kandidaat kreeg onvoldoende stemmen voor de zetel.

In het Huis van Afgevaardigden moeten nog 20 van de in totaal 435 zetels worden vergeven. De Republikeinen staan op 211 zetels en hebben nog 7 stoeltjes nodig om een meerderheid te krijgen. De Democraten van Biden staan op 204 en hebben er nog 14 nodig.

Dat ziet de president niet meer gebeuren. "Het lijkt te hoog gegrepen", geeft hij toe in gesprek met journalisten. Als Biden de controle over het huis verliest, zal het in de resterende twee jaar van zijn presidentstermijn veel moeilijker worden om wetsvoorstellen door te voeren.