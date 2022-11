Biden blij met winst Senaat bij midterms, verwacht controle over Huis te verliezen

De Amerikaanse president Joe Biden is zeer blij met het resultaat dat zijn Democraten hebben geboekt bij de tussentijdse verkiezingen (midterms). De Democraten behouden sowieso de controle over de Senaat, zo werd zondag duidelijk. Biden gelooft niet dat zijn partij ook de controle zal behouden over het Huis van Afgevaardigden.

Bij de Senaat moet nog één zetel worden vergeven: die in Georgia. Amerikanen moeten daar op 6 december opnieuw naar de stembus. Zowel de Republikeinse als Democratische kandidaat kreeg niet voldoende stemmen voor de zetel.

Momenteel hebben de Democraten 50 zetels verdiend en de Republikeinen 49. Bij een gelijke stand heeft de Democratische vicepresident Kamala Harris de beslissende stem. Om die reden heeft Biden dus al een meerderheid.

Maar een extra zetel kan helpen voorkomen dat plannen geannuleerd worden door dwarsliggende partijgenoten, zoals vorig jaar gebeurde toen Biden het sociale stelsel op de schop wilde nemen. Dat ging niet door doordat de Democraat Joe Manchin tegenstemde.

Republikeinen stevenen af op winst in Huis

In het Huis van Afgevaardigden moeten nog twintig zetels worden vergeven van de in totaal 435. De Republikeinen staan op 211 zetels en hebben nog zeven stoeltjes nodig om een meerderheid te krijgen. De Democraten van Biden staan op 204 en hebben er nog veertien nodig.

Dat ziet de president niet meer gebeuren. "Het lijkt te hoog gegrepen", geeft hij toe in gesprek met journalisten.

Als Biden de controle over het huis verliest, zal het in de resterende twee jaar van zijn presidentstermijn veel moeilijker worden om wetsvoorstellen door te voeren. Desondanks had Biden het verlies kunnen zien aankomen: het is bijna een wetmatigheid in de Amerikaanse politiek dat de partij van de zittende president (vaak stevige) verliezen lijdt bij de midterms.

