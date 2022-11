Zo'n tweehonderdduizend demonstranten in Madrid voor betere gezondheidszorg

Honderdduizenden mensen demonstreren zondag in Madrid tegen de gezondheidsplannen van de zittende regiopresident Isabel Díaz Ayuso. Van alle regio's investeert zij het minst in de gezondheidszorg, terwijl Madrid de rijkste regio is van het land.

Volgens regeringsbronnen van de Spaanse hoofdstad nemen zo'n 200.000 mensen deel aan de mars. De organisatie zelf spreekt van 300.000 deelnemers.

Vanuit vier locaties trekken de deelnemers richting het stadhuis van Madrid. De mars trok onder meer langs een ziekenhuis, waar de demonstranten een staande ovatie gaven voor het zorgpersoneel.

"Madrid marcheert voor openbare gezondheidszorg en tegen het plan om eerstelijnszorg te vernietigen", luidt de slogan van de demonstranten. Ze roepen onder meer op tot "100 procent openbare, universele en hoogwaardige gezondheidszorg", schrijft de Spaanse krant El País.

De eerstelijnszorg in Madrid staat zwaar onder druk wegens jarenlange personeelstekorten en een tekort aan hulpmiddelen. De situatie is verergerd door het lokale beleid, zeggen betrokken partijen.

De demonstratie is georganiseerd door vakbonden, linkse politieke partijen en lokale groeperingen. Afgelopen maandag staakte zorgpersoneel omdat de beroepsgroep meer middelen wil om het werk goed uit te voeren. Ook eist het personeel een hoger salaris. Op 21 november volgt nog een staking.

