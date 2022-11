Klokken van Big Ben verbreken na restauratie van vijf jaar definitief de stilte

De Big Ben is weer ieder kwartier te horen in het centrum van Londen. De opknapbeurt van de klokkentoren is afgerond en de laatste steigers zijn weggehaald.

Om 12.00 uur Nederlandse tijd galmden de klokken als voorheen aan de Theems. Dat gebeurde de afgelopen periode alleen bij uitzondering, zoals bij de herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en bij grote evenementen zoals Oud en Nieuw.

De Big Ben sloeg bijna 157 jaar zonder grote onderbrekingen, maar sinds 2017 was het stil rondom de beroemdste klok ter wereld. Reden daarvoor was een grootscheepse renovatie van de Elizabeth-toren waarin de 13,7 ton zware klok hangt. De veiligheid van de arbeiders in de toren moet worden gegarandeerd.

De restauratie moest in 2021 afgerond zijn, maar liep door de coronapandemie vertraging op. Daardoor werd de installatie van het klokmechanisme uitgesteld en moesten steigers langer blijven staan. De kosten van de restauratie werden aanvankelijk begroot op 35 miljoen euro, maar de kosten zijn bijna verdrievoudigd naar ruim 90 miljoen euro. Er werd onder meer asbest gevonden.

Big Ben is eigenlijk de naam voor de zwaarste van de vijf klokken in de 96 meter hoge toren. In de volksmond wordt de hele toren zo genoemd. De Big Ben is vermoedelijk vernoemd naar de Britse bouwer en politicus Sir Benjamin 'Ben' Hall (1802-1867).

Toeristen moeten nog even geduld hebben. Zij kunnen vanaf 2023 de toren weer van binnen bekijken. Tot die tijd mogen alleen de Britten dat, vanwege veiligheidsrisico's.

