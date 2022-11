Dode gevonden tussen puin ingestorte gebouwen in Lille

In het Noord-Franse Lille is in de nacht van zaterdag op zondag een lichaam aangetroffen tussen het puin van twee ingestorte gebouwen, melden lokale media.

In het centrum van de stad waren zaterdagochtend twee panden ingestort. Enige tijd was één persoon, vermoedelijk een arts, vermist. Die is nu gevonden.

De appartementengebouwen stonden aan een straat vlak bij het Place du Théâtre, waar op een gemiddelde zaterdagochtend veel winkelend publiek loopt. Van de zes appartementen in de panden werden er vier bewoond.

