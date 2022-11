Democraten behouden meerderheid in Senaat VS, uitslag Huis nog niet bekend

Met de winst van de Democratische senator Catherine Cortez Masto in de staat Nevada blijft de meerderheid in de Amerikaanse Senaat in handen van de Democraten. Daarmee heeft de partij van president Joe Biden betere resultaten behaald in de tussentijdse verkiezingen (midterms) dan de partij van een zittende president doorgaans doet.

Cortez Masto versloeg haar Republikeinse tegenstander Adam Laxalt verslagen in Nevada. Het resultaat in die staat is nog niet bekrachtigd.

In de voorlopige resultaten heeft Cortez Masto 48,8 procent van de stemmen, tegenover 48,1 procent voor Laxalt. De nog te tellen stemmen kunnen de voorsprong van Cortez Masto niet meer ongedaan maken, berekende persbureau AP.

Na de uitslag in Nevada staat de teller in de Senaat op 50 zetels voor de Democraten en 49 voor de Republikeinen. Op 6 december vindt een tweede ronde plaats in de staat Georgia omdat de resultaten daar te dicht bij elkaar lagen. Als de Democraten ook in die staat winnen, kan de partij haar meerderheid uitbreiden naar 51 zetels.

Maar ook als de Democraten niet winnen in Georgia, behouden ze tot 2024 de controle in de Senaat. Als het aantal zetels gelijk verdeeld is, heeft de Democratische vicepresident Kamala Harris de beslissende stem.

Partij van president verliest vaak

Het is bijna een wetmatigheid in de Amerikaanse politiek dat de partij van de zittende president (vaak stevige) verliezen lijdt bij de tussentijdse verkiezingen. Maar de Democraten doen het dit keer goed, wat gezien de dalende populariteit van president Biden verrassend is. Analisten voorspelden al dat de strijd om de Senaat spannend zou worden.

De uitslag van het Huis van Afgevaardigden is nog niet bekend. Als de Republikeinen daar een meerderheid halen, kunnen zij het de Democraten knap lastig maken in de twee jaar tot de volgende presidentsverkiezingen.

Senaat is overwinning voor president Biden

Cortez Masto is oud-procureur-generaal van Nevada. Ze bekritiseerde haar rivaal Laxalt vanwege zijn conservatieve houding jegens abortusrechten. Ook ontkent Laxalt dat oud-president Donald Trump verloor bij de presidentsverkiezing van 2020.

Het verlies van Laxalt is een nieuwe tegenvaller voor Trump. Andere kandidaten die hij steunde, verloren eerder ook al.

Voor Biden is de meerderheid in de Senaat een overwinning. "Het resultaat weerspiegelt de kwaliteit van de kandidaten", zei hij tegen de pers in Cambodja, waar hij aanwezig is voor een top van de ASEAN, de organisatie van Zuidoost-Aziatische landen.

Enkele bijzondere winnaars bij de Amerikaanse midterms: Maura Healey wordt de eerste openlijk lesbische gouverneur in de Verenigde Staten. Ze werd verkozen in de staat Massachusetts.

Ook haar running mate is een vrouw, waardoor Massachusetts als eerste staat twee vrouwen in de hoogste staatsambten krijgt.

Maxwell Frost is de eerste zogeheten gen-Z'er in het Huis van Afgevaardigden. De 25-jarige Democraat veroverde een zetel in Florida. Generatie Z bestaat uit mensen die tussen 1995 en 2010 zijn geboren.

