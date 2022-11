Amerikaanse media: Democraten behouden meerderheid in de Senaat

Het ziet ernaar uit dat de Democratische senator Catherine Cortez Masto haar Republikeinse tegenstander Adam Laxalt verslaat in de tussentijdse verkiezingen in de Amerikaanse staat Nevada. Dat melden Amerikaanse media. Het zou betekenen dat de Democraten op vijftig zetels uitkomen in de Senaat en een meerderheid behouden.

Op dit moment staat de teller op 50 zetels voor de Democraten en 49 voor de Republikeinen. Op 6 december zal een tweede ronde plaatsvinden in de staat Georgia omdat de resultaten daar te dicht bij elkaar lagen. Als de Democraten ook in die staat winnen, kan de partij haar meerderheid uitbreiden naar 51 zetels.

Maar ook als de Democraten niet winnen in Georgia behouden ze tot 2024 de controle in de Senaat. Bij een 50/50 uitslag heeft de Democratische vicepresident Kamala Harris namelijk de beslissende stem.

Tv-zenders MSNBC en CNN kenden Cortez Masto de overwinning in Nevada toe nadat ze een voorsprong van 0,5 procent in de stemmentelling nam. In de voorlopige resultaten heeft ze 48,7 procent van de stemmen achter zich, tegenover 48,2 procent voor Laxalt.

Het is bijna een wetmatigheid in de Amerikaanse politiek dat de partij van de zittende president (vaak stevige) verliezen lijdt tijdens de tussentijdse verkiezingen. Maar de Democraten doen het goed in deze tussentijdse verkiezingen, wat gezien de dalende populariteit van president Biden verrassend is. Analisten voorspelden al dat de strijd om de Senaat spannend zou worden.

Senaat is overwinning voor president Biden

Cortez Masto is oud-procureur-generaal van Nevada. Ze bekritiseerde haar rivaal Laxalt vanwege zijn conservatieve houding jegens abortusrechten en zijn ontkenning van de nederlaag van Donald Trump bij de presidentsverkiezing van 2020. Voor de oud-president is het verlies van Laxalt een nieuwe tegenvaller nadat eerder andere kandidaten die hij steunde, verloren.

Voor president Joe Biden betekent het behoud van de Senaat wel een overwinning. In de winst voor Catherine Cortez Masto ziet de Democratische senaatsleider Chuck Schumer bevestiging dat zijn partij op het juiste spoor zit en ook dat kiezers uiteindelijk niets voelen voor extremistische, door Trump gesteunde kandidaten.

