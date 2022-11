Twee vintage vliegtuigen gecrasht tijdens show in Amerikaanse staat Dallas

Tijdens een vliegshow in de Amerikaanse staat Dallas zijn zaterdag twee vintage toestellen in de lucht met elkaar in botsing gekomen en neergestort. Dat maakte de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA bekend.

De vliegshow 'Wings over Dallas' werd ter herdenking van de Tweede Wereldoorlog gehouden. Honderden toeschouwers zagen de botsing van de vliegtuigen.

Het gaat om twee gevechtsvliegtuigen van het type Boeing B-17 Flying Fortress en Bell P-63 Kingcobra. Op een persconferentie zei een woordvoerder van het evenement dat er normaal vier tot vijf mensen in de B-17 passen. Er zat een persoon in het andere vliegtuig.

Hoe het met de bemanningsleden gaat is nog niet bekend. De oorzaak van de botsing wordt nog onderzocht.

