Trump moet afrekenen met 'beste leerling' om weer president te kunnen worden

Alles wijst erop dat Donald Trump nog een keer president van de Verenigde Staten wil worden. De 76-jarige miljardair houdt later vandaag een toespraak met "een grote aankondiging". Het is geen uitgemaakte zaak welke Republikein het tegen president Joe Biden opneemt. Trump krijgt binnen zijn eigen partij waarschijnlijk concurrentie van ten minste één andere veelgeprezen kandidaat.

"Om ons land succesvol, veilig en glorieus te maken zal ik er waarschijnlijk opnieuw moeten staan", zei Trump in de afgelopen weken bij campagnebijeenkomsten. Daarmee verwees de oud-president naar zijn voormalige campagneslogan Make America Great Again.

De Republikeinse senator kan worden beschouwd als een iets gematigdere versie van Trump. DeSantis koestert net zoals Trump uiterst rechtspolitieke ideeën, maar wordt niet gehinderd door de controverse rondom de laatste verkiezingen. De beweringen die Trump deed over verkiezingsfraude werden hem niet door alle Republikeinen in dank afgenomen. Het maakt DeSantis - die door Trump "DeSanctimonius" (de schijnheilige) wordt genoemd - des te gevaarlijker voor Trump.

Daarnaast beschikt Trump - ondanks de schandalen - nog altijd over grote steun binnen de Republikeinse Partij. Die steun bestaat volgens Brink uit twee groepen, waarvan een die daadwerkelijk achter zijn visie en plannen staat. "Maar de tweede groep is loyaal uit angst om aangevallen te worden. Ze hopen hoger op de politieke ladder te komen door Trump te steunen."

De miljardair laat met zijn uitspraken over DeSantis in ieder geval zien dat hij niets is veranderd. Zo zijn de huidige Republikeinse voorverkiezingen officieel nog niet eens begonnen, maar herhaalt Trump nu al zijn kunstjes van voorheen. In 2015 schoof hij zichzelf ook naar voren door andere kandidaten in de media aan te vallen. Toen moest bijvoorbeeld Jeb Bush, zoon van voormalig president George Bush senior, het ontgelden.