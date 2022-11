Turkije herstelt diplomatieke banden met Israël weer na vier kille jaren

Delen via E-mail

Turkije heeft een ambassadeur benoemd in Israël, waarmee na vier jaar de diplomatieke banden met de Joodse staat weer zijn hersteld.

Ankara haalde zijn ambassadeur in 2018 terug nadat het Israëlische leger tientallen Palestijnen had gedood. Jeruzalem reageerde door ook de Turkse consul in het land naar huis te sturen.