Schuilnamen en tatoeages: Gezochte Amerikaan loopt tegen lamp in Schotland

Een man met een waslijst aan schuilnamen die eind 2021 werd gearresteerd in Schotland, is dezelfde persoon die in de VS wordt gezocht voor verkrachting. Dat heeft een rechter in Schotland vrijdag geoordeeld. Nicholas Rossi zette zijn dood in scène en vluchtte naar Schotland, maar werd daar herkend door zijn opvallende tatoeages.

Rossi was opgenomen in een Schots ziekenhuis wegens een corona-infectie. Zijn tatoeages werden daar herkend door ziekenhuispersoneel, nadat Interpol een internationaal opsporingsbericht uitbracht waarin ze werden afgebeeld. Vingerafdrukken bevestigden zijn ware identiteit.

Rossi was onder de naam Nicholas Alahverdian actief in de lokale politiek in de Amerikaanse staat Rhode Island. In 2020 maakte hij bekend kanker te hebben. Korte tijd later meldden verschillende media dat hij was overleden.

Rossi vluchtte naar Schotland en gaf zich daar uit voor Arthur Knight, een Ierse wees. Hij trouwde daar met een vrouw die ook de achternaam Knight aannam, hoewel hun trouwakte was getekend onder de naam Nicholas Brown. Volgens zijn echtgenote is hij niet Nicholas Rossi.

De rechter oordeelt vrijdag dat de man wel degelijk de gezochte man is.

'Getatoeëerd in coma'

Rossi blijft dat ontkennen. Hij beweert slachtoffer te zijn van identiteitsverwisseling en nog nooit in de VS te zijn geweest. Rossi beschuldigt de autoriteiten ervan hem te hebben getatoeëerd terwijl hij in coma lag. Ook zou er zijn gesjoemeld met zijn vingerafdrukken. Dat is gebeurd om hem erin te luizen, aldus de verdachte.

Tijdens de rechtszaak veranderde het accent van Rossi meerdere keren tijdens zijn getuigenissen.

Sinds 2008 wordt Rossi in de Amerikaanse staat Utah verdacht van verkrachting. Ook in Ohio lopen aanklachten tegen hem wegens aanranding. Hij wordt daarnaast gezocht door de FBI wegens creditcardfraude.

Nu zijn identiteit is vastgesteld, zal in maart een volledige hoorzitting over uitlevering aan de Verenigde Staten beginnen. De rechter weigerde een verzoek om borgtocht, omdat hij Rossi vluchtgevaarlijk acht.

