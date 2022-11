Oekraïne claimt belangrijke overwinning in strategische stad Kherson

Oekraïense militairen zijn zoals verwacht de strategische stad Kherson binnengetrokken, meldt het ministerie van Defensie in Kyiv vrijdag. Rusland had eerder op de dag aangekondigd dat strijdkrachten de stad en de westelijke oever van de rivier de Dnipro hadden verlaten.

De inname van de strategisch belangrijke stad betekent dat Oekraïne Russische stellingen aan de overkant van de brede rivier kunnen gaan bombarderen vanuit Kherson. De enige brug in de omgeving is ingestort, volgens Russische oorlogsbloggers waarschijnlijk door het terugtrekkende Russische leger.

De terugtocht is de derde sinds het begin van de invasie op 24 februari. Rusland gaf in het voorjaar een offensief in de regio Kyiv op en in september liet het na militaire tegenslagen in het noordoosten vrijwel de hele regio Kharkiv in de steek.