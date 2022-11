Verdachte van neersteken agenten in België stond al op extremistenlijst

De man die donderdagavond twee agenten neerstak in Brussel, stond al als "potentieel gewelddadige extremist" op een lijst van de overheid. Dat maakt het federaal parket van België vrijdag bekend in een persconferentie. De verdachte werd neergeschoten door de politie, maar is -in tegenstelling tot eerdere berichtgeving- niet overleden.

De Belg, Yassin M. uit Brussel, stak twee agenten neer in de rosse buurt bij het Noordstation in Brussel. De agenten waren daar op dat moment aan het patrouilleren. Een van de agenten kwam om het leven, de andere agent raakte ernstig gewond. M. werd vervolgens neergeschoten door de politie. Hij ligt nog in het ziekenhuis.

De politie laat vrijdag weten dat de 32-jarige M. op de lijst stond van het OCAD, dat de terroristische en extremistische dreigingen in België in de gaten houdt. Die had de man in het vizier omdat hij extremistische denkbeelden zou hebben.

Het is niet de eerste keer dat M. in aanraking komt met de autoriteiten. Zo zat hij jarenlang vast voor onder andere diefstal met geweld.

Het Belgische parket bevestigt ook dat M. zich donderdagmiddag bij het politiebureau had gemeld. Daar maakte hij "onsamenhangende opmerkingen" en sprak hij over "haat tegen de politie". De politie zou hem daarna naar de psychiatrische afdeling van het universitair ziekenhuis Saint-Luc hebben gebracht, waar hij enkele uren later weer vertrok. Het is niet duidelijk hoe dat heeft kunnen gebeuren.

Parket onderzoekt mogelijk terroristisch motief

Het federaal parket van België gaat de steekpartij verder onderzoeken, omdat er mogelijk sprake is van een terroristisch motief. M. zou "Allahoe akbar" (God is de grootste) hebben geroepen voor hij de agenten aanviel.

Het dreigingsniveau in België is overigens niet aangepast naar aanleiding van de gebeurtenissen, meldde het OCAD. Er blijft vooralsnog sprake van dreigingsniveau 2, wat betekent dat "een dreiging weinig waarschijnlijk is".

Eerder

Aanbevolen artikelen