Complotdenker Jones moet nog eens 472 miljoen dollar betalen

Een Amerikaanse rechter heeft complotdenker Alex Jones opgedragen nog eens 472 miljoen dollar (bijna 474 miljoen euro) te betalen aan nabestaanden van een schietpartij op een school. Dat bedrag komt bovenop de 1 miljard dollar waarvoor Jones eerder al veroordeeld was vanwege het verspreiden van complottheorieën.

In 2012 kwamen bij een schietpartij op de Sandy Hook-school in de Amerikaanse staat Connecticut twintig kinderen en zes leerkrachten om het leven. Jones hield jaren vol dat het allemaal in scène was gezet.