Ogen nog steeds gericht op laatste drie staten in Amerikaanse verkiezingsrace

In de Verenigde Staten is het nog steeds wachten op de verkiezingsresultaten uit de staten Nevada, Arizona en Georgia. De Democraten hebben overwinningen in die staten nodig om hun meerderheid in de Senaat te behouden.

De Republikeinen hebben inmiddels 49 zetels in de Senaat veroverd, terwijl de Democraten op 48 staan. Er zijn 51 zetels nodig voor een meerderheid in de Senaat.

In Arizona heeft de Democraat Mark Kelly met 51 procent van de stemmen een voorsprong op de Republikein Blake Masters, die 46 procent heeft. Maar door het grote aantal poststemmen en technische problemen bij kiesbureaus moeten in deze staat nog een hoop stemmen worden geteld. Dat kan enkele dagen duren.

In Nevada kan de strijd tussen de zittende Democratische senator Catherine Cortez Masto en de Republikeinse uitdager Adam Laxalt nog beide kanten op.

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij dit nieuws Blijf met meldingen op de hoogte

Als Georgia de beslissende staat voor de meerderheid wordt, dan laat de uitslag nog bijna een maand op zich wachten. Volgens de verkiezingsregels van die staat moet een kandidaat minstens 50 procent van de stemmen binnenhalen om te winnen.

De zittende Democratische senator Raphael Warnock en de Republikein Herschel Walker zullen daar allebei niet in slagen, bleek woensdagavond. Dat betekent dat er in Georgia op 6 december een tweede ronde plaatsvindt.

1:47 Afspelen knop Wat je moet weten over de tussentijdse verkiezingen in de VS

Republikeinen kruipen naar meerderheid in het Huis

De Republikeinen hebben nog 9 zetels nodig voor een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Er zijn 218 zetels nodig voor een meerderheid en de Republikeinen staan nu op 211. Ze liggen daarmee iets voor op de Democraten, die 27 zetels van een meerderheid verwijderd zijn.

Als het verschil tussen de Republikeinen en de Democraten in het Huis neerkomt op een klein aantal zetels, kan de officiële bezegeling van de uitslag nog enkele dagen op zich laten wachten.

1:00 Afspelen knop Biden: 'Ben bereid samen te werken met Republikeinen'

Aanbevolen artikelen