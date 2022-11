Tropische storm Nicole trekt als orkaan verder richting Amerikaanse kust

De tropische storm Nicole die richting de kust van de Verenigde Staten trekt is woensdagavond in kracht toegenomen tot orkaansterkte. Volgens de Amerikaanse meteorologische dienst NOAA is inmiddels sprake van een orkaan van de eerste categorie. Er worden windsnelheden van 120 kilometer per uur gemeten.

De verwachting is dat Nicole aan land komt tussen West Palm Beach en Melbourne. Die steden liggen ten noorden van Miami aan de oostkust van de staat Florida. The Washington Post meldt dat hoge waterstanden al schade hebben veroorzaakt aan enkele gebouwen in kustgemeenten.

Een orkaan in november is volgens meteorologen zeldzaam. Door het relatief warme zeewater in de buurt van Florida is daar op dit moment toch sprake van, meldt CNN. Nicole volgt zo'n zes weken na orkaan Ian. Die kostte in de regio meer dan honderd mensen het leven.

Inwoners van verschillende plaatsen zijn verplicht geëvacueerd. Dat geldt ook voor bewoners van Mar-a-Lago, het resort waar Donald Trump verblijft. Maar de oud-president heeft via een woordvoerder aan Amerikaanse media laten weten dat hij niet vertrekt.

