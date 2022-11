Russische president Poetin niet naar G20-top in Indonesië

De Russische president Vladimir Poetin komt later deze maand niet naar Indonesië voor de G20-top. Dat meldt de Russische ambassade in Indonesië. Poetin zal mogelijk virtueel aanwezig zijn. Rusland zal wel door buitenlandminister Sergej Lavrov vertegenwoordigd worden.

Een bezoek van de Russische president aan de top op het Indonesische eiland ligt gevoelig in het Westen. VS-president Joe Biden was volgens Amerikaanse regeringsbeambten niet van plan Poetin te ontmoeten op de G20-top.

Indonesië is dit jaar gastheer van de G20 en werd afgelopen zomer door westerse landen onder druk gezet om de uitnodiging voor de top aan Poetin in te trekken. De reden was de inval van Rusland in Oekraïne.