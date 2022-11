Bekende Iraanse actrice plaatst foto zonder hoofddoek op sociale media

Een van de bekendste Iraanse actrices, Taraneh Alidoosti, heeft zich met een foto zonder hoofddoek opnieuw uitgesproken voor vrouwenrechten in haar land. Ze plaatste op Instagram een foto waarop haar lange donkere haren te zien zijn.

De 38-jarige Alidoosti is bekend van onder meer haar rollen in de films The Salesman, Fireworks Wednesday, The Client en About Elly. Ze speelt ook de hoofdrol in de dit jaar verschenen film Leila's Brothers, die was genomineerd voor de Gouden Palm op het filmfestival in Cannes.