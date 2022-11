Naast de inhoudelijke discussie over klimaat gaat het op de VN-klimaatconferentie in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh vooral over mensenrechtenactivist Alaa Abd El Fattah. Hij begon in april met een hongerstaking en escaleerde die in de aanloop naar de klimaattop.

Wie is Alaa Abd El Fattah en waarom is hij in hongerstaking?

Abd El Fattah is een bekende Egyptische politieke gevangene. Hij heeft het merendeel van de afgelopen tien jaar doorgebracht in de gevangenis. De schrijver en blogger was zeer actief tijdens de Egyptische revolutie in 2011. Bovenal spreekt hij zich uit tegen de onderdrukking in Egypte. Daar is de overheid van het land niet blij mee.

In 2019 werd Abd El Fattah voor het laatst gearresteerd. Dat gebeurde tijdens een van de zeldzame en kleinschalige protesten in Egypte. Hij was toen net op borgtocht vrijgelaten. Zijn advocaat kreeg tijdens de zaak geen toegang tot de dossiers, waardoor zijn verdediging niet goed kon worden uitgevoerd. Abd El Fattah kreeg een gevangenisstraf van vijf jaar opgelegd voor het verspreiden van nepnieuws.

In april ging Abd El Fattah in hongerstaking om vanuit zijn cel te protesteren tegen zijn politiek gemotiveerde gevangenisstraf. Hij kreeg nog wel zo'n 100 calorieën per dag binnen, doordat hij af en toe thee met honing dronk. Een week voordat de klimaattop begon, besloot hij zijn calorie-inname te verlagen naar 0 en op de eerste dag van de top stopte hij ook met drinken.

In 2014 mochten Alaa Abd El Fattah (midden) en zijn zus Sanaa Seif even de gevangenis uit om de begrafenis van hun vader bij te wonen. Foto: ANP

Wat is de rol van zijn familie?

Abd El Fattahs familie voert actief campagne voor zijn vrijlating. Vlak voordat hij in april met zijn hongerstaking begon, kreeg hij de Britse nationaliteit. Zijn moeder is in het Verenigd Koninkrijk geboren.

Zijn zussen, Mona en Sanaa Seif, proberen sindsdien de Britse overheid onder druk te zetten om ervoor te zorgen dat de Egyptische autoriteiten hun broer vrijlaten. Zo sliep Sanaa Seif ruim twee weken lang in een tent voor het kantoor van de Britse minister van Buitenlandse Zaken.

Sanaa Seif eindigde haar protestactie om naar de klimaattop in Sharm-el-Sheikh te reizen en haar campagne daar voort te zetten. Op die manier wil ze internationale overheden dwingen om te reageren. Inmiddels hebben de Verenigde Naties, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland de vrijlating van Abd El Fattah geëist. Minister van Financiën Sigrid Kaag zei woensdag op de klimaattop dat Nederland zijn zaak ook heeft aangekaart bij de Egyptische autoriteiten.

De moeder van Abd El Fattah wachtte sinds maandag elke dag buiten de poorten van de gevangenis op een brief van haar zoon. Maar die kwam niet. De familie heeft dagenlang geen teken van leven ontvangen.

Hoe reageert Egypte?

De Egyptische autoriteiten ontkennen de ernst van de situatie. President Abdel Fattah Al Sisi zou op de klimaattop tegen de Franse president Emmanuel Macron hebben gezegd dat hij niet vreest voor de gezondheid van Abd El Fattah. Sameh Shoukry, de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken en president van de VN-klimaattop, zei in een interview met CNBC dat Abd El Fattah toegang tot medische zorg heeft.

Sanaa Seif vreest dat haar broer dwangvoeding krijgt, zo zei ze dinsdag op een persconferentie bij de klimaattop. Nu de aandacht op Egypte gevestigd is, zou het slechte pr voor het land zijn als Abd El Fattah komt te overlijden.

De vrees van Sanaa Seif bleek terecht. Abd El Fattahs moeder kreeg donderdag te horen dat ze niet langer buiten de gevangenis mag wachten. Mona Seif schreef op Twitter dat er "met medeweten van de rechterlijke instanties" een "medische interventie" heeft plaatsgevonden. Het is niet bekend wat dat precies betekent voor de gezondheid van Abd El Fattah.

Wat doet dit met de sfeer op de klimaattop?

Op de klimaattop lopen de spanningen rond de zaak van Abd El Fattah op. Bij de persconferentie van Sanaa Seif op dinsdag nam een Egyptisch parlementslid de microfoon om te zeggen dat Abd El Fattahs familie de reputatie van Egypte internationaal door het slijk haalt. Ook beschuldigde hij Abd El Fattah ervan het Egyptische leger aan te vallen. De man werd uiteindelijk door VN-beveiliging uit de zaal verwijderd.

Op een ander evenement op de klimaattop waar Sanaa Seif sprak, gebeurde hetzelfde. De gemoederen liepen hoog op, toen meerdere vrouwen kritiek op Abd El Fattah uitten en tegendemonstranten opriepen tot zijn vrijlating.

Donderdag vond er een protest plaats, waar deelnemers aan de klimaattop uit solidariteit met Abd El Fattah en alle andere politieke gevangenen in Egypte in het wit gekleed gingen. Wit is de kleur van het Egyptische gevangenisuniform.

Parlementslid Amr Darwish wordt door VN-beveiliging uit de zaal van de persconferentie verwijderd. Foto: ANP

Loopt de familie van Abd El Fattah gevaar?

De campagne voor de vrijlating van Abd El Fattah ligt heel gevoelig in Egypte. Doordat steeds meer mensen hun solidariteit met Abd El Fattah tonen, wordt het verhaal van de overheid - dat hij simpelweg een crimineel is - in twijfel getrokken. Een tactiek van het Egyptische regime om de controle te behouden, is om critici de mond te snoeren.

Op woensdagavond maakte de manager van Sanaa Seif bekend dat er bij de openbaar aanklager een klacht tegen haar is ingediend. Advocaat Tareq Mahmoud beschuldigt Sanaa Seif ervan met buitenlandse organisaties samen te spannen tegen de Egyptische staat. Ook heeft ze zich volgens hem schuldig gemaakt aan ophitsing tegen de Egyptische staat en het verspreiden van nepnieuws.

Mona Seif zei dat het aan de openbaar aanklager is om te bepalen of de klacht aanleiding geeft tot een officiële zaak tegen haar zus. "Onze ervaring is dat wanneer wij een klacht over misdaden jegens ons indienen, dat die wordt genegeerd. Terwijl klachten die tegen ons ingediend worden vaak door de Egyptische staat gebruikt worden om weer een zaak tegen ons aan te spannen."

De kans is volgens Mona Seif groot dat dit nu ook het geval is. Dit zou betekenen dat Sanaa Seif, die al eerder tegelijkertijd met haar broer in de cel zat, het risico loopt Abd El Fattah in de gevangenis te treffen in plaats van daarbuiten.