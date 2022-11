Hulporganisaties op de Middellandse Zee: 'Europa kijkt weg'

Na wekenlang rondvaren mochten drie boten met geredde migranten aan boord de afgelopen dagen aanmeren in Italië. Het schip Ocean Viking vaart op dit moment nog richting Frankrijk met honderden mensen aan boord. NU.nl sprak met de hulporganisaties SOS Mediterranée en SOS Humanity achter de reddingsoperaties: "Er moet zo snel mogelijk een Europese oplossing komen."

Onder meer de schepen Humanity 1, Geo Barents en Rise Above mochten uiteindelijk aanmeren in Italiaanse havens. Alle migranten die zij eerder van zee hadden gered, konden van boord. Het vierde schip, de Ocean Viking van SOS Mediterranée, koerst nu naar Corsica en komt naar verwachting donderdagochtend aan.

Carla Melki, operatiemanager bij SOS Mediterranée, zegt tegen NU.nl dat deze beslissing werd genomen na 19 dagen rondvaren en 19 onbeantwoorde oproepen aan de Italiaanse kustwacht om aan te leggen.

Aan boord zijn op dit moment 234 mensen, 56 van hen zijn kinderen. Het merendeel van deze kinderen reist volgens Melki alleen. "De situatie aan boord is zeer gespannen; men slaapt op het dek en iedereen is uitgeput", vertelt ze. "Na bijna drie weken op zee op deze manier kunnen we geen incidenten uitsluiten."

Melki verwacht dat de Ocean Viking in de ochtend Franse wateren bereikt. "Maar heel veel is nog onduidelijk op dit moment, we hebben nog geen officiële toezegging gekregen." Het belangrijkste is volgens Melki dat iedereen zo snel mogelijk veilig van boord kan. "En dan moet er zo snel mogelijk een Europese oplossing komen. Wij kunnen niet langer hun werk doen."

Migranten slapen op het dek van de Ocean Viking. Foto: Getty Images

Alleen kwetsbare migranten mochten van boord

Lukas Kaldenhoff van de Duitse hulporganisatie SOS Humanity schaart zich daarachter. Hij beschrijft in gesprek met NU.nl hoe hun schip Humanity 1 na twee weken bestemmingsloos rondvaren in internationale wateren, uiteindelijk kon aanmeren in Italië.

De reddingsboot haalde tussen 22 en 24 oktober 179 mensen van rubberboten in de Middellandse zee. Humanity 1 vervoerde meer dan honderd alleenreizende kinderen en een baby van zeven maanden. Waar de vluchtelingen vandaan komen, varieert van Egypte tot Syrië en Bangladesh.

Eenmaal in de haven aangekomen lieten de Italiaanse autoriteiten na een gezondheidstest eerst alleen de 143 kwetsbare passagiers aan wal. De rest moest aan boord blijven. "Het was een bizarre menselijke selectie", vertelt Kaldenhoff.

Inmiddels zijn de overige 36 gezond verklaarde migranten van boord gelaten, nadat de kapitein weigerde te vertrekken en een deel van de bemanning in hongerstaking ging. Volgens Kaldenhoff ging de aanpak van de Italianen tegen het maritieme en internationale recht in. "Een reddingsoperatie is pas compleet als iedereen veilig van boord is." SOS Humanity spreekt van 'pushbacks' en spant volgens Kaldenhoff een rechtszaak aan tegen de Italiaanse overheid.

De strenge houding van de Italiaanse autoriteiten is mogelijk deel van de beleidsstrategie van de nieuwe rechtse premier Giorgia Meloni. Zij wil de toestroom verminderen en beloofde hard op te treden tegen mensen die per boot aankomen op zoek naar een nieuw leven in Italië of elders in Europa. Meloni vindt dat de landen onder wiens vlag de hulporganisaties varen (in dit geval Frankrijk en Duitsland) verantwoordelijk zijn. De premier wil dat andere Europese landen de druk op Italië gaan verlichten.

Het migratiedebat staat al jaren op scherp in het land. Door de ligging van Italië komen er namelijk veel migranten per boot aan: het afgelopen jaar waren dat er meer dan 86 duizend, het grootste aantal mensen sinds 2017. Zij steken meestal de Middellandse Zee over vanuit Libië. Volgens cijfers van International Organization for Migration (IOM) is dit de meest dodelijke route voor migranten. 14 procent van hen werd dit jaar op zee gered en naar de kust gebracht door zogeheten Search and Rescue boten van hulporganisaties.

Als Europa wegkijkt, dan hebben wij geen andere keuze dan deze mensen te redden.

Lukas Kaldenhoff, SOS Humanity

Zo varen zowel SOS Mediterranée en SOS Humanity sinds 2015 in de wateren van de Middellandse Zee op zoek naar drenkelingen die de oversteek proberen te maken. Kaldenhoff: "Er blijven dagelijks mensen verdrinken op de drempel van Europa. Als Europa wegkijkt, dan hebben wij geen andere keuze dan deze mensen te redden."

En dat is uitdagend. "De omstandigheden op een schip zijn niet ideaal voor mensen die vaak trauma's hebben opgelopen tijdens hun reis", stelt Kaldenhoff. "We hebben medici en psychologen aan boord, maar wat deze mensen vaak als eerste nodig hebben, is vaste grond onder de voeten."

Hij beschrijft situaties van mensen die hun reisgenoten onderweg zagen verdrinken, die marteling meemaakten of met schotwonden aan boord kwamen. Zulke trauma's worden volgens Kaldenhoff erger als mensen te lang moeten wachten op een veilige haven.

Het is volgens hem niet duidelijk waar de migranten die van boord zijn gegaan in Italië naartoe zullen gaan. "We weten dat ze asiel hebben aangevraagd."

Kinderen wachten op ontbijt aan boord. Foto: Getty Images

