Aardbeving met kracht van 5.7 voor Italiaanse kust, vooral schade aan huizen

Voor de oostkust van Italië heeft woensdagochtend een aardbeving met een kracht van 5.7 plaatsgevonden. Die werd niet alleen gevoeld in de kustregio Marche, maar ook in onder meer Rome, Florence en Bologna.

Voor zover bekend heeft de beving niet tot slachtoffers geleid. Wel is er sprake van schade. In meerdere huizen zouden scheuren zijn ontstaan.

Italiaanse media beschrijven dat de inwoners in paniek hun huizen uit renden toen ze de aardbeving voelden. In meerdere plaatsen zijn de scholen uit voorzorg gesloten en rond de stad Ancona is het treinverkeer stilgelegd.