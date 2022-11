Wat we tot nu toe weten over de uitslagen van de Amerikaanse verkiezingen

In veel Amerikaanse staten wordt nog druk geteld en in een aantal cruciale races ontlopen de Democratische en Republikeinse kandidaten elkaar nog niet veel. Het is nog niet zeker welke partij aan de haal gaat met de meerderheden in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Toch zijn er al wat voorzichtige conclusies te trekken. Hier zijn de belangrijkste.

Een 'rode golf' van Republikeinse overwinningen is uitgebleven. De Republikeinse Partij voorspelde dat de impopulariteit van de Democratische president Joe Biden, de hoge inflatie en het stijgende aantal geweldsmisdrijven in de VS zouden leiden tot een zogeheten blow-out, een golf van Republikeinse zeges.

De partij werd in die voorspelling gesterkt door een bekende trend in de Amerikaanse politiek: kiezers die de partij van de zittende president afstraffen tijdens de tussentijdse verkiezingen. Dat gebeurt vooral als die partij zowel de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden als die in de Senaat in handen heeft.

Zoals het er nu naar uitziet, kunnen de Republikeinen redelijk tevreden zijn over de uitkomsten. Maar er is geen sprake van een "pak slaag", zoals de Democratische president Barack Obama ontving in 2010. Halverwege zijn eerste termijn verloor zijn partij 63 zetels in het Huis.

De Republikeinen liggen op koers voor een meerderheid in het Huis. Ze hadden woensdagochtend nog vijf zetels nodig om de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden over te nemen. Hun partij had na de verkiezingen van 2020 maar acht zetels minder dan de Democraten. Na de herindeling van kiesdistricten in enkele conservatieve staten verkeerde de partij bovendien in een uitstekende positie om dat verschil te overbruggen.

Ondanks feller Democratisch verzet dan verwacht, hebben de Republikeinen nog steeds de beste papieren voor een overwinning in het Huis. De grote vraag is hoe omvangrijk hun meerderheid zal zijn.

Het overnemen van de meerderheid geldt hoe dan ook als een belangrijke prijs. Zelfs als die uit enkele zetels bestaat, kunnen de Republikeinen daarmee een stokje steken voor elk nieuw wetsvoorstel van de regering-Biden. Daarnaast kunnen er allerlei onderzoeken worden gestart, zoals onderzoeken naar het coronabeleid van de regering, de chaotische terugtrekking uit Afghanistan in 2020 en de zakelijke belangen van de familie Biden.

Maar als de meerderheid inderdaad tot een paar zetels beperkt blijft, wordt het voor de Republikeinen wel moeilijker om de neuzen van al hun parlementariërs in dezelfde richting te houden. Tijdens belangrijke stemmingen kan een handvol rebellen de partijstrategie dan al ontregelen.

Als het verschil tussen de Republikeinen en de Democraten in het Huis neerkomt op een klein aantal zetels, kan de officiële bezegeling van de uitslag nog enkele dagen op zich laten wachten.

Voor de uitkomst in de Senaat zijn alle ogen gericht op vier staten. Woensdagochtend was in vier sleutelstaten de strijd om de senaatszetel nog too close to call. De uitkomsten in deze staten zullen bepalen welke partij de meerderheid in het Amerikaanse hogerhuis in handen krijgt.

De Republikeinen hebben een nettowinst van slechts één zetel nodig om de meerderheid over te nemen. Ze kregen een tegenslag te verwerken, toen duidelijk werd dat de Democraat John Fetterman zijn Republikeinse rivaal Mehmet Oz heeft verslagen in de belangrijke swingstaat Pennsylvania. Daarmee kwam een Republikeinse zetel (van senator Pat Toomey, die met pensioen gaat) in Democratische handen.

Nu is het wachten op de resultaten uit Nevada, Arizona, Wisconsin en Georgia. Als de Democraten in een van die twee eerste staten verliezen, moeten ze Wisconsin binnenhalen om in de race voor de meerderheid in de Senaat te blijven.

In Wisconsin liep Democraat Mandela Barnes woensdagochtend minder dan 1 procentpunt achter op de zittende Republikeinse senator Ron Johnson, terwijl 93 procent van de stemmen was geteld. Op basis van de districten die nog moeten worden geteld, zal Johnson waarschijnlijk als winnaar uit de bus komen.

In Arizona had Democraat Mark Kelly met 56 procent tegenover 41 procent een flinke voorsprong op Republikein Blake Masters. Maar door een groot aantal poststemmen en technische problemen bij kiesbureaus moeten in deze staat nog een hoop stemmen worden geteld. Dat kan enkele dagen gaan duren.

In Nevada kan de strijd tussen de zittende Democratische senator Catherine Cortez Masto en de Republikeinse uitdager Adam Laxalt ook nog beide kanten op.

Mocht Georgia de beslissende staat voor de meerderheid worden, dan kan de uitslag nog bijna een maand op zich laten wachten. Volgens de verkiezingsregels in die staat moet een kandidaat minstens 50 procent van de stemmen binnenhalen om te winnen.

Het lijkt erop dat de zittende Democratische senator Raphael Warnock en Republikein Herschel Walker er geen van beiden in zullen slagen dat voor elkaar te krijgen. Dat zou betekenen dat er op 6 december een tweede ronde plaatsvindt.

Donald Trump voelt de hete adem van Ron DeSantis in zijn nek. De Republikeinse oud-president steunde veel kandidaten die zijn standpunten delen. Tijdens Republikeinse voorverkiezingen gaf die steun vaak de doorslag. Maar in de belangrijkste races tegen Democraten lijken Trumps favorieten te worstelen: Mehmet Oz verloor in Pennsylvania, Blake Masters loopt achter in Arizona en Herschel Walker koerst af op een tweede ronde in Georgia. In Ohio wist J.D. Vance wel te winnen, maar was zijn winstmarge kleiner dan verwacht.

Tegelijkertijd wist DeSantis, de gouverneur van Florida, zijn herverkiezing met klinkende cijfers veilig te stellen. Zelfs het district Miami-Dade, ooit een Democratisch bolwerk, kleurde felrood. Hij gold al langer als een mogelijke opvolger van Trump als Republikeinse vaandeldrager.

Binnen de partij zal het verloop van de midterms een belangrijke vraag oproepen in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2024: is Trump nog steeds de gedroomde kandidaat om de Democraten te verslaan of zou DeSantis een betere kans maken?

Trump gaf zijn rivaal in de nacht van dinsdag op woensdag een waarschuwing. De oud-president ried hem met klem af zich kandidaat te stellen voor het presidentschap. "Ik zou dan dingen over hem zeggen die niet erg vleiend zouden zijn. Ik weet meer over hem dan wie dan ook, behalve misschien zijn vrouw", dreigde Trump.

Huidige tussenstanden

Race om de Senaat

Eerder

