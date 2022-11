Oeganda neemt voor het eerst landelijke maatregelen vanwege ebola-uitbraak

Het zeer dodelijke ebolavirus verspreidt zich in Oeganda. Het Oost-Afrikaanse land neemt nu landelijke maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. Dat gebeurt voor het eerst sinds de uitbraak in september is vastgesteld.

Het land heeft dinsdag besloten de scholen twee weken eerder te sluiten dan gepland. Het lager en middelbaar onderwijs sluit nu op 25 november al de deuren. Dat is twee weken voor het einde van het schooljaar.

Volgens onderwijsminister Janet Kataaha Museveni helpt de schoolsluiting verspreiding tegen te gaan, aangezien het virus zich makkelijk kan verspreiden in de volle klaslokalen.

Het is voor het eerst dat Oeganda landelijke maatregelen treft. In oktober zijn al wel lockdowns ingesteld in twee districten waar ebola was vastgesteld.

Wat is ebola? Ebola is een ernstige infectieziekte waar mensen erg ziek van worden.

Patiënten krijgen last van koorts, hoofdpijn en spierpijn en kunnen uiteindelijk ook last krijgen van bloedingen.

Het virus wordt overgedragen via uitwerpselen en andere lichaamsvloeistoffen.

Bij de recente uitbraken overleed ongeveer de helft van de besmette mensen aan de gevolgen van het virus.

Minder besmettelijke variant, maar nog geen vaccin

Oeganda heeft sinds 20 september te maken met een ebola-uitbraak. In oktober werd het eerste ziektegeval vastgesteld in hoofdstad Kampala, waar zo'n twee miljoen Oegandezen wonen. Sindsdien is het virus op meerdere plekken in het land aangetroffen.

Er zijn in ieder geval 135 gevallen vastgesteld. De ziekte kostte tot nu toe aan 53 Oegandezen het leven. Maar gezondheidsorganisatie WHO denkt dat meer mensen aan ebola zijn overleden.

Het gaat om een andere virusvariant dan de Zaïrevariant, die zich van 2014 tot 2016 verspreidde tijdens de dodelijkste uitbraak tot nu toe. De variant die Oeganda heeft vastgesteld, is de zogenoemde Soedanvariant. Deze variant is minder besmettelijk en dodelijk dan de Zaïrevariant. Maar in tegenstelling tot de Zaïrevariant, is er voor de Soedanvariant nog geen vaccin.

Volgens de WHO zijn er wel verschillende kandidaat-vaccins, maar zijn die nog niet goedgekeurd voor grootschalig gebruik. Volgens WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus worden die vaccins de komende weken getest.

