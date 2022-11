Reddingsschip met 230 migranten vaart na weigering Italië door naar Frankrijk

Een reddingsschip met zeker 230 migranten is op weg naar Frankrijk nadat het werd geweigerd in Italië. De meer dan tweehonderd migranten die op andere schepen in Italiaanse havens vastzaten, mochten dinsdag wel aan wal komen.

Ondanks oproepen van meerdere mensenrechtenorganisaties hield Italië de afgelopen dagen eerst nog voet bij stuk. Dat land voert onder de nieuwe rechtse regering een strenger migratiebeleid. Het zorgde ervoor dat migranten die op verschillende boten waren aangemeerd niet aan wal mochten in Italië.

De Italiaanse autoriteiten lieten afgelopen weekend alleen kinderen, vrouwen en medische noodgevallen van boord. Na noodkreten van Artsen zonder Grenzen (AzG) en andere betrokkenen kregen opvarenden van drie andere schepen dinsdag alsnog toestemming om aan land te gaan.

Een ander schip, de Ocean Viking, is na weigering doorgevaren naar Frankrijk. Hulporganisatie SOS Méditerranée liet weten dit te doen omdat er aan boord sprake is van een "kritische situatie". De migranten zouden al 18 dagen op zee zijn. "Er is nu een humanitaire noodsituatie die een onmiddellijke reactie vereist", waarschuwt SOS Méditerranée dat hoopt op hulp uit Frankrijk.

Italië zegt "menselijk te handelen" maar wel op "eigen principes"

Volgens een Italiaans persbureau sprak premier Giorgia Meloni met de Franse president Emmanuel Macron over de reddingsschepen. De nieuwe Italiaanse leider reageerde opgetogen dat Parijs besloot om de Ocean Viking een haven toe te wijzen. "Immigratie is een Europese kwestie", was de reactie uit Rome.

De nieuwe rechtse regering in Italië heeft meerdere keren laten weten illegale migratie veel steviger aan te gaan pakken. Minister Matteo Piantedosi van Binnenlandse Zaken zegt menselijk te handelen "maar stevig gebaseerd op onze principes".

Mensenrechtenorganisaties waarschuwen dat het Italiaanse beleid meer overlijdens onder migranten veroorzaakt. Italië roept die organisaties juist op minder reddingsschepen in te zetten. Het zorgt volgens de Italiaanse regering voor minder overtochten en daardoor ook minder doden.

