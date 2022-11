Het kan verkeren in de Amerikaanse politiek. Begin dit jaar werd een 'Republikeinse golf' bij de tussentijdse verkiezingen of midterms voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat voorspeld. In de zomer herpakten de Democraten zich verrassend. Maar misschien piekten ze net te vroeg: in de weken voor de verkiezingen kantelde het beeld opnieuw. De Republikeinen hebben opnieuw de beste papieren om het Congres in hun macht te krijgen.

Even leek het erop dat abortus het belangrijkste politieke hangijzer zou worden tijdens de midterms. Het Hooggerechtshof, waarin conservatieve rechters domineren, besloot in juni het landelijke recht op abortus van tafel te vegen. Een flinke meerderheid van de Amerikanen was het daar niet mee eens. Inwoners van de conservatieve staat Kansas wezen een plan om abortuswetgeving strenger te maken begin augustus overtuigend af tijdens een referendum.

De Democraten hoopten dat de kwestie meer kiezers ertoe zou bewegen in november een kruisje achter hun kandidaten te zetten. In de lente waren de populariteitscijfers van president Joe Biden naar een dieptepunt gezakt. Peilingen lieten zien dat de Republikeinen grote kans hadden om de meerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat over te nemen.

Eerder in het jaar ging het vooral over de economische problemen die grote delen van de wereld parten spelen. Daarbij ging het bijvoorbeeld om hoge inflatie en stijgende energieprijzen. De regering-Biden wist een paar ambitieuze wetten door het Congres te loodsen. Daaronder was een met de strategisch gekozen naam Inflation Reduction Act (inflatieverminderingswet).

Een daling van de brandstofprijzen zorgde ervoor dat de portemonnee van kiezers minder hard werd geraakt aan de benzinepomp. Bidens populariteit klom geleidelijk uit het diepe dal van voor de zomer.

Maar in de weken voor de verkiezingen kantelde het beeld opnieuw. De brandstofprijzen stegen weer en de inflatie bleef een hardnekkig probleem. Tegelijkertijd was de ophef over het abortusrecht grotendeels van de voorpagina's verdwenen. De Republikeinen voerden campagnes die vooral draaiden om de economie en misdaad.

Peilingen lieten zien dat die twee onderwerpen veruit de belangrijkste verkiezingsthema's zijn voor veel Amerikanen. Onder meer bij een groep die weleens de doorslag zou kunnen geven in races waarin het erom spant: vrouwelijke onafhankelijke kiezers. De hoop van Democraten dat de abortuskwestie hen over de streep kan trekken zou vergeefs kunnen zijn.

Het is bijna een wetmatigheid dat de partij van de zittende president flink wat zetels in het Congres kwijtraakt bij de tussentijdse verkiezingen. Dat is lang niet altijd zo. Het gebeurde bijvoorbeeld niet in 2002 en 2014. Maar als het gebeurt, is het verlies vaak zo fors dat het in het geheugen blijft hangen. Neem 2010, toen de Democraten maar liefst 63 zetels in het Huis van Afgevaardigden moesten afstaan en de toenmalige president Barack Obama erkende dat de kiezer zijn partij een "serieus pak slaag" had gegeven.

Als de trends in de peilingen die in september werden ingezet zich vertalen naar het stemhokje, kunnen de Democraten ook dit jaar afscheid nemen van hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Zelfs als dat geen enorme nederlaag zoals in 2010 wordt, kan elk Republikeins overwicht het de regering van Biden knap lastig maken tijdens de laatste twee jaar van zijn eerste termijn.

In de Senaat hebben de Democraten een iets betere kans om hun nipte meerderheid te behouden. Dat heeft ermee te maken dat maar een derde van de Senaatszetels wordt vergeven, tegenover alle zetels in het Huis. Daarnaast draaien Senaatsraces wat meer om de persoonlijkheid van de kandidaten.

Republikeinse kandidaten zoals tv-beroemdheid Mehmet 'Dr' Oz (Pennsylvania) en oud-footballster Herschel Walker (Georgia) hebben de zegen van oud-president Donald Trump. Maar zij worden niet gezien als de sterkste keuzes in de strijd tegen de Democraten. "De kwaliteit van de kandidaten heeft veel invloed op de uitkomst", zei een pessimistische Mitch McConnell, de Republikeinse fractievoorzitter in de Senaat, half augustus.

Belangrijk om te weten is dat de Republikeinen in de Senaat maar een nettowinst van één zetel nodig hebben om de huidige Democratische meerderheid te breken. En hoewel Oz en Walker allebei iets achterlopen op hun rivalen, is die afstand niet zo groot als sommigen vooraf dachten.

Het is nog niet duidelijk wanneer de uitslagen precies bekend zijn. Als de Republikeinen flinke zeges behalen, wat vooral in het Huis waarschijnlijk lijkt, dan weten we dat waarschijnlijk woensdagochtend al. Het zou zo close kunnen worden dat er in bepaalde sleutelstaten een hertelling nodig is of de uitkomsten op een andere manier worden aangevochten. In dat geval kan het langer duren voordat er uitsluitsel is.

Als de strijd om de meerderheid in de Senaat staat of valt met de uitslag in de staat Georgia, kan de uitslag zelfs tot volgende maand op zich laten wachten. Volgens de verkiezingsregels in die staat moet een kandidaat voor de Senaat minstens 50 procent van de stemmen krijgen. Slaagt de zittende Democratische senator Raphael Warnock of zijn Republikeinse uitdager Walker daar niet in, dan volgt een tweede verkiezingsronde op 6 december.