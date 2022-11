Republikeinen bij midterms op kop in Huis, zetelwinst Democraten in Senaat

De Republikeinen lijken een krappe meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden te behalen. Dat is een van de voorlopige conclusies nu uitslagen van de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen (midterms) binnendruppelen. Een Republikeinse megawinst lijkt er niet in te zitten. In de strijd om de Senaat is er zelfs een meevaller voor de Democraten van president Joe Biden.

Bij de midterms zijn alle 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden te vergeven. In de Senaat gaat het om 35 van de in totaal 100 zetels.

In beide gevallen verdedigen de Democraten een meerderheid. Maar Republikeinen hebben in de Senaat al voldoende aan één extra zetel om de meerderheid te krijgen. Er is nog geen beslissing in die strijd, waarin de swingstaten het verschil maken.

In de strijd om de Senaat lijken de Democraten in Pennsylvania een eerste winst te hebben behaald. Hun kandidaat John Fetterman is door Fox News, The New York Times, MSNBC en CNN met een miniem verschil uitgeroepen tot winnaar. De Republikein Mehmet Oz moest het tegen hem afleggen.

Daarmee zouden de Democraten een Republikeinse zetel overnemen, waardoor die partij elders twee zetels moet overnemen om voor een machtsverschuiving te zorgen.

Oz kreeg steun van oud-president Donald Trump en kwam in de peilingen sterk terug toen Fetterman een beroerte kreeg. Veel kiezers twijfelden daarna of de Democraat nog wel geschikt was voor de positie.

1:04 Afspelen knop Fetterman geeft emotionele speech na winst in Pennsylvania

Ook in Georgia nek-aan-nekrace gaande

In Georgia moeten de Democraten vrezen voor zetelverlies. Daar bevinden de Democratische senator Raphael Warnock en de Republikeinse uitdager Herschel Walker zich in een nek-aan-nekrace. Nadat meer dan 95 procent van de stemmen was geteld (oftewel 3,9 miljoen stembiljetten), stonden beide kandidaten met zo'n 49 procent van de stemmen vrijwel gelijk.

Georgia was vanaf 2005 een Republikeins bolwerk. Warnock wist bij de vorige senaatsverkiezing in 2021 die hegemonie te doorbreken en werd toen de eerste zwarte senator van de staat. Hij neemt het op tegen Walker, die bekend is vanwege zijn Americanfootballcarrière en flinke steun ontving van Trump.

Als geen van de kandidaten meer dan 50 procent van de stemmen krijgt, volgt een tweede stemmingsronde. Die vindt pas in december plaats. Als de senaatsverkiezing op deze ene race aankomt, kan het dus nog even duren voordat er duidelijkheid is.

1:47 Afspelen knop Wat je moet weten over de tussentijdse verkiezingen in de VS

Huis van Afgevaardigden lijkt in handen te komen van Republikeinen

In het Huis van Afgevaardigden ziet het er rooskleurig uit voor de Republikeinen, berichten The New York Times en CNN. Voorlopig lijken de Republikeinen zes zetels te winnen die voorheen in Democratische handen waren. Dat zouden er voldoende kunnen zijn om de macht in het Huis over te nemen.

In het Huis van Afgevaardigden hebben de Democraten momenteel 167 zetels gewonnen, tegenover 192 voor de Republikeinen. Ruim 71 zetels moeten nog worden vergeven. Veel daarvan gaan waarschijnlijk naar de Democraten.

Enkele bijzondere winnaars bij de Amerikaanse midterms: Maura Healey wordt de eerste openlijk lesbische gouverneur in de Verenigde Staten. Ze werd verkozen in de staat Massachusetts.

Ook haar running mate is een vrouw, waardoor Massachusetts als eerste staat twee vrouwen in de hoogste staatsambten krijgt.

Maxwell Frost is de eerste zogeheten gen-Z'er in het Huis van Afgevaardigden. De 25-jarige Democraat veroverde een zetel in Florida. Generatie Z bestaat uit mensen die tussen 1995 en 2010 zijn geboren.

Biden kan nog niet achteroverleunen

De laatste stembureaus zijn inmiddels gesloten. Omdat veel kiezers in de afgelopen weken al per post hebben gestemd, kan het nog uren duren voordat de definitieve resultaten bekend zijn. In sommige staten kan dat mogelijk zelfs dagen duren.

Op basis van de huidige uitslagen kan één voorzichtige conclusie worden getrokken: de Republikeinen boeken niet de gewenste megaoverwinning. Daarvoor had de partij bijvoorbeeld buitenkansjes in Virginia, Rhode Island en Colorado moeten verzilveren, maar de Democraten hebben hun posities daar met succes verdedigd.

Desondanks kan president Joe Biden nog niet opgelucht ademhalen. Als hij alsnog zijn meerderheid in de Senaat of inderdaad de controle in het Huis van Afgevaardigden verliest, wordt het in het restant van zijn presidentstermijn veel moeilijker om nieuwe wetten door het Congres te krijgen. "Er zal dan weinig terechtkomen van Bidens ambitieuste politieke plannen", aldus NU.nl-buitenlandcoördinator Matthijs le Loux.

Huidige tussenstanden

Race om de Senaat

Eerder

