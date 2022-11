Nog geen Republikeinse megawinst bij midterms, wachten op uitslagen swingstaten

De uitslagen van de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen (midterms) druppelen langzaam binnen. De Republikeinen boeken vooralsnog een kleine zetelwinst in het Huis van Afgevaardigden. Maar het is nog te vroeg om te zeggen of de vooraf voorspelde machtsverschuiving plaatsvindt.

Bij de midterms zijn alle 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden te vergeven. In de Senaat ging het om 35 van de in totaal 100 zetels.

In beide gevallen verdedigen de Democraten een meerderheid. Maar Republikeinen hebben in de Senaat al voldoende aan één extra zetel om de meerderheid af te nemen.

Volgens onderzoeksbureau Edison Research was rond 5.30 uur (Nederlandse tijd) in 22 van de 35 Senaatraces een duidelijke winnaar aan te wijzen. Die uitslagen leveren de Republikeinen nog niet de gewenste meerderheid op in de Senaat, maar uitslagen in cruciale staten laten nog op zich wachten.

In het Huis van Afgevaardigden hebben de Democraten momenteel 139 zetels gewonnen, tegenover 176 voor de Republikeinen. Dat lijkt een groot verschil, maar ten opzichte van de vorige verkiezingen hebben de Democraten pas vier zetels verloren. Ruim 79 zetels moeten nog worden vergeven en veel daarvan gaan waarschijnlijk de kant op van de Democraten.

Kandidaten in Georgia in nek-aan-nekrace

De senaatsverkiezing in sleutelstaat Georgia aan te komen op enkele (tien)duizenden stemmen. Na het tellen van 94 procent van de stemmen (ofwel 3,8 miljoen stembiljetten) staan de Democratische senator Raphael Warnock en de Republikeinse uitdager Herschel Walker vrijwel precies gelijk met zo'n 49 procent van de stemmen.

Georgia was vanaf 2005 een Republikeins bolwerk. Warnock wist bij de vorige Senaatsverkiezingen in 2021 die hegemonie te doorbreken en werd toen de eerste zwarte senator van de staat. Hij neemt het op tegen Walker, die bekend is vanwege zijn Americanfootballcarrière en flinke steun ontving van oud-president Donald Trump.

Als geen van de kandidaten meer dan 50 procent van de stemmen krijgt, volgt een tweede stemmingsronde. Die vindt pas in december plaats. Als de Senaatverkiezing op deze ene race aankomt, kan het dus nog even duren voordat er duidelijkheid is.

Enkele bijzondere winnaars bij de Amerikaanse midterms: Maura Healey wordt de eerste openlijk lesbische gouverneur in de Verenigde Staten. Ze werd verkozen in de staat Massachusetts.

Ook haar running mate is een vrouw, waardoor Massachusetts als eerste staat twee vrouwen in de hoogste staatsambten krijgt.

Maxwell Frost is de eerste zogeheten gen-Z'er in het Huis van Afgevaardigden. De 25-jarige Democraat veroverde een zetel in Florida. Generatie Z bestaat uit mensen die tussen 1995 en 2010 zijn geboren.

Swingstaten zijn too close to call

Ook Pennsylvania is nog too close to call, maar volgens The New York Times lijkt het kwartje daar de kant van de Democraten op te vallen.

Fox News en MSNBC stellen zelfs al dat Democraat John Fetterman de senaatszetel heeft gewonnen. Die zetel was in handen van de Republikeinen. De Democraten zouden hun meerderheid in de Senaat dus vergroten en de Republikeinen zouden niet één, maar twee andere zetels elders moeten winnen om voor een machtsverschuiving te zorgen.

Het toonaangevende persbureau AP noemt de race tussen Fetterman en Republikein Mehmet Oz nog too close to call. Laatstgenoemde werd door Trump gesteund en kwam in de peilingen sterk terug toen Fetterman een beroerte kreeg. Veel kiezers twijfelden daarna of de Democraat nog wel geschikt was voor de positie.

Op basis van de huidige uitslagen kan één voorzichtige conclusie worden getrokken: de Republikeinen boeken niet de gewenste megaoverwinning. Daarvoor had de partij bijvoorbeeld buitenkansjes in Virginia, Rhode Island en Colorado moeten verzilveren, maar de Democraten hebben hun posities daar met succes verdedigd.

Desondanks kan president Joe Biden nog niet opgelucht ademhalen. Als hij alsnog zijn meerderheid in de Senaat of het Huis van Afgevaardigden verliest, wordt het in het restant van zijn presidentstermijn veel moeilijker om nieuwe wetten door het Congres te krijgen. "Er zal dan weinig terechtkomen van Bidens ambitieuste politieke plannen", aldus NU.nl-buitenlandcoördinator Matthijs le Loux.

