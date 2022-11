Derde reddingsschip met migranten meert aan in Italiaanse haven

In de Italiaanse haven is dinsdag een derde reddingsschip aangekomen, meldt de Duitse organisatie Lifeline. Aan boord van het schip Rise Above zijn 89 migranten die zijn opgepikt op de Middellandse Zee.

Afgelopen weekend kregen de twee andere reddingsschepen, Humanity 1 en Geo Barents, na lang wachten toestemming om af te meren in de haven van Catania. Maar van de ruim vijfhonderd opvarende migranten mocht ongeveer de helft het land niet in.

Dat de Italiaanse overheid een selectie maakt, is volgens de organisaties achter de Humanity 1 en Geo Barents in strijd met de wet. Ook waarschuwen ze voor de slechte leefomstandigheden op de schepen.

De Rise Above is iets verder doorgevaren en ligt in de haven van Reggio Calabria. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA zijn veertig minderjarigen aan boord, onder wie acht jonge kinderen.

Italië zegt hard op te treden tegen migranten

Italië wilde de drie schepen eerst überhaupt niet binnenlaten. Het land wijst de kritiek van mensenrechtenorganisaties van de hand. "We gedragen ons menselijk, maar stevig gebaseerd op onze principes", zegt binnenlandminister Matteo Piantedosi.

De pas aangetreden regering van de rechtse premier Giorgia Meloni heeft beloofd hard op te treden tegen migranten die vanuit Noord-Afrika per boot Europa proberen te bereiken. In Italië zijn dit jaar meer dan 87.000 bootmigranten aangekomen. Zo'n 14 procent werd op zee door particuliere organisaties gered en in veiligheid gebracht.

