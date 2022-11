Alles wijst erop dat de Amerikaanse oud-president Donald Trump opnieuw een gooi naar het presidentschap gaat doen. Een officiële aankondiging bleef maandag uit, maar Trump zegt op 15 november "een grote aankondiging" te gaan doen.

Amerikaanse media houden er al maanden rekening mee dat Trump zijn deelname aan de presidentsverkiezing in 2024 bekend gaat maken. De media hielden rekening met een toespraak op 14 november, maar dat wordt dus een dag later.

Trump zei geen uitspraken te willen doen die zouden afleiden van de midterms op dinsdag. Dat zijn de tussentijdse verkiezingen waarbij zetels in het Huis van Afgevaardigden en een deel van de Senaat worden gekozen. Die zijn nu nog in handen van de Democraten, maar de Republikeinen hebben een goede kans om de regie over te nemen.

Trump noemde zijn deelname aan de presidentsverkiezing eerder al "zeer, zeer, zeer waarschijnlijk". De Republikein zou op een positief resultaat bij de midterms willen wachten om zijn aankondiging kracht bij te zetten.

De midterms worden ook gezien als graadmeter voor de invloed van de oud-president. Zo hebben veel Republikeinse kandidaten onder Trumps Make America Great Again-vlag campagne gevoerd. De voormalige president was maandag nog aanwezig bij een campagnebijeenkomst in Ohio.