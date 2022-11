Twee jaar na de verkiezing van president Joe Biden gaan Amerikanen dinsdag opnieuw naar de stembus. In de midterms kiezen ze de leden van het Huis van Afgevaardigden en een deel van de Senaat. De Democraten hopen er hun krappe meerderheid te behouden, maar dat is allerminst zeker.

Volgens de laatste peilingen steunt maar 39 procent van de Amerikanen het beleid van president Biden. Daarom vrezen de Democraten dat de Republikeinen meer zetels en daarmee ook de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat zullen veroveren.

Dat zou een flinke tik zijn voor Biden, die juist een meerderheid nodig heeft om zijn plannen te kunnen uitvoeren. Hij deed daarom maandag een beroep op de Amerikaanse kiezers. "We weten diep vanbinnen dat onze democratie gevaar loopt en we weten dat dit jouw moment is om haar te verdedigen", zei hij tegen een juichende menigte bij een universiteit iets buiten Washington.

Naar verwachting zullen de Republikeinen 25 zetels meer winnen in het 435 zetels tellende Huis van Afgevaardigden. Nu hebben de Democraten er nog 235 zetels en de Republikeinen 199. Met 25 extra zetels nemen zij dus de meerderheid van de Democraten over.

Analisten voorspellen ook dat de Republikeinen in de Senaat winst zullen boeken. Daar hebben ze maar één extra zetel nodig voor een meerderheid.

De midterms laten mogelijk ook zien hoe groot de invloed van oud-president Donald Trump nog is. Zo wordt nauwlettend gevolgd hoe de kandidaten die Trump heeft gesteund het doen. Het gerucht gaat dat hij in 2024 opnieuw een gooi naar het presidentschap doet. Trump zei maandagnacht tijdens een speech in Ohio dat hij op 15 november een "grote aankondiging" gaat doen.