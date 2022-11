In de Verenigde Staten waarschuwt het nationaal parkbeheer dat wandelaars niet moeten likken aan een pad die een stof afgeeft waarvan je gaat hallucineren. Je kunt er namelijk heel ziek van worden.

Volgens National Park Service vangen wandelaars de zogeheten Sonorawoestijnpad vanwege het psychedelische goedje dat ze afgeven via hun klieren. Dit stofje wordt meestal verwerkt in recreatieve drugs die mensen kunnen roken.

Maar als je het stofje direct in je mond krijgt door aan de pad te likken, kun je er heel ziek van worden. Daarom waarschuwt het nationaal parkbeheer wandelaars om dat niet te doen.

Een dierenwelzijnsorganisatie waarschuwt vooral hondeneigenaren die hun honden los laten lopen in het park. Wanneer een hond aan de pad likt, kan dit levensgevaarlijk zijn.

Bedreigde diersoort

De Sonorawoestijnpad is vooral te vinden in het zuidwesten van de VS en in het noorden van Mexico. Ze kunnen tot 18 centimeter groot worden.

De populariteit van psychedelische producten op basis van de Sonorawoestijnpad zou enorm zijn toegenomen. Hierdoor is de amfibie volgens The New York Times een bedreigde diersoort geworden. Ook daarom waarschuwt het nationaal parkbeheer in de VS wandelaars om de beesten met rust te laten.