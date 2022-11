Greg Hands, de Britse minister van Internationale Handel, brengt maandag een bezoek aan Taiwan. Hij zal de Taiwanese president Tsai Ing-wen ontmoeten en de jaarlijkse handelsbesprekingen tussen het Verenigd Koninkrijk en Taiwan mede voorzitten. China ziet niet graag dat andere landen banden met Taiwan onderhouden.

"Een persoonlijk bezoek aan Taiwan is een duidelijk signaal dat het Verenigd Koninkrijk zich inzet om de handelsbetrekkingen tussen het VK en Taiwan te stimuleren", stelt het ministerie van Hands in een verklaring. "Net als het Verenigd Koninkrijk is Taiwan een voorstander van vrije en eerlijke handel, gebaseerd op de regels van een mondiaal handelsstelsel."

Taiwan ontving de afgelopen maanden ook Amerikaanse politici, onder wie voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi. De bezoeken wekken ergernis bij China, dat Taiwan als een afvallige provincie beschouwt.

Maar de Taiwanese regering vindt dat China het eiland niet kan opeisen, omdat Taiwan nooit door de Chinese communistische regering in Peking is bestuurd. De Chinese communisten stichtten in 1949 de Volksrepubliek China, nadat ze de burgeroorlog hadden gewonnen van de nationalisten. De nationalisten vluchtten naar het eiland Taiwan en vormden in de stad Taipei hun eigen regering.

Het Verenigd Koninkrijk heeft geen formele diplomatieke banden met Taiwan, maar onderhoudt wel degelijk nauwe economische en informele betrekkingen met het eiland. Het VK heeft bovendien feitelijk een ambassade in Taipei.