Een achtjarig meisje heeft bijna haar hele leven opgesloten gezeten in het huis van haar grootouders in het Duitse dorpje Attendorn. Ze werd gevonden door de kinderbescherming en de politie, toen het huis doorzocht werd na anonieme tips.

Het kind zou vanaf dat ze anderhalf jaar oud was nooit meer naar buiten zijn geweest, schrijft de Duitse omroep WDR. Toch kan ze lezen en schrijven. Wel heeft ze door gebrek aan beweging moeite met lopen. Het meisje mocht van haar moeder niet naar school of met andere kinderen spelen.

Er is een onderzoek gestart. Het meisje draagt geen sporen van mishandeling of ondervoeding. Het is niet bekend waarom het kind geen contact mocht hebben met de buitenwereld. Zowel de moeder als de grootouders willen niets zeggen. Allen worden beschuldigd van vrijheidsberoving.

Ook de buren beweren dat ze nooit hebben geweten dat er een kind in het huis woonde. Het meisje is ondergebracht in een pleeggezin en maakt het naar omstandigheden goed.

Moeder wilde volledige voogdij over dochter

De moeder van het kind had aan de sociale diensten laten weten dat ze naar Italië zou verhuizen. De vader leefde apart van het gezin. Toen de Italiaanse autoriteiten zeiden dat moeder en dochter niet in het land verbleven, trok de Duitse kinderbescherming aan de bel.

De moeder van het kind zou tegen de vader hebben gezegd dat ze naar Italië waren verhuisd, maar in plaats daarvan woonden ze bij haar grootouders. De moeder heeft meerdere keren geprobeerd om de volledige voogdij over het meisje te krijgen, maar de rechtbank besloot dat beide ouders recht op het ouderschap hadden.