Er zijn zondag nieuwe protesten uitgebroken op universiteiten in Iran en in het grotendeels Koerdische noordwesten van het land. Volgens mensenrechtenorganisaties raakten zeker 35 mensen gewond. Iraanse autoriteiten dringen aan op een steviger optreden en willen dat de "relschoppers" hard worden aangepakt, meldt persbureau Reuters.

Een van de protesten begon naar aanleiding van de begrafenis van Nasrin Ghadi, een student die overleed na klappen op haar hoofd te hebben gehad van de politie. Na de ceremonie verzamelden een grote groep mensen zich om te protesteren. De politie opende het vuur, waarbij zeker 35 mensen gewond raakten.

De demonstraties gingen zondag in veel steden door. Studenten van een tiental universiteiten, waaronder in de noordelijke steden Rasht en Amol, protesteerden tegen het dictatorschap van ayatollah Ali Khamenei. "Dood aan de dictator", klonk het op geverifieerde beelden op sociale media.

Vorige week waarschuwde commandant Hossein Salami van de Iraanse Revolutionaire Garde de demonstranten dat het "genoeg was geweest". Het is tot nu toe onduidelijk wat hij daarmee bedoelde, maar nu willen de autoriteiten dat het leger nog harder moet optreden.

Waarom zijn er grote protesten in Iran? Betogers trokken de straten in na de dood van de 22-jarige Masha Amini. Zij overleed nadat ze was opgepakt door de religieuze politie, omdat ze haar hidjab niet op de correcte manier zou hebben gedragen. Betogers houden de overheid verantwoordelijk voor de fatale mishandeling.

Zeker 318 demonstranten om het leven gekomen door politiegeweld

In de weken na de dood van de 22-jarige Masha Amini gingen Iraniërs in het hele land de straat op om te protesteren voor vrouwenrechten, vrijheid en mensenrechten. Bij de confrontaties met de politie zijn volgens mensenrechtenorganisaties zeker 318 mensen omgekomen, onder wie 49 minderjarigen. Ook kwamen 38 leden van Iraanse veiligheidstroepen om.

Duizenden mensen zijn gearresteerd. Vier van hen hangt de doodstraf boven het hoofd. De mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties vindt dat Iran opgepakte betogers slecht behandelt. Er zijn onder meer aanwijzingen dat het land de lichamen van demonstranten die tijdens protesten of in detentie zijn omgekomen achterhoudt.

De protesten trokken veel aandacht in landen over de hele wereld. Ook in Nederland werd gedemonstreerd, onder meer op het Malieveld in Den Haag.