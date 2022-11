Twee toeschouwers van de Condroz Rally in de Belgische provincie Luik zijn zondag omgekomen. Zij kwamen vermoedelijk onder een raceauto terecht. Twee andere mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis overgebracht, melden Belgische media.

VRT NWS schrijft dat de auto waarschijnlijk tegen een muurtje aan reed en eroverheen vloog. Op beeld dat de Vlaamse omroep deelt, is een lage stenen muur te zien. Daarachter stonden toeschouwers. Zij zouden onder de auto terecht zijn gekomen.

De Belgische politie bevestigt dat er twee doden zijn te betreuren. Er is brandweer aanwezig op de plek van het ongeluk. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de omstandigheden.

De Condroz Rally wordt al sinds 1974 gehouden in de Belgische streek de Condroz. Het is niet de eerste keer dat er dodelijke slachtoffers vallen bij het evenement. In 2011 kwamen ook twee toeschouwers om het leven en in 2018 kwam een copiloot om.