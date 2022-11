Een passagiersvliegtuig van de Tanzaniaanse luchtvaartmaatschappij Precision Air is zondagochtend neergestort in het Victoriameer. Het ongeluk gebeurde toen het toestel in slechte weersomstandigheden probeerde te landen op de luchthaven van Bukoba. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen.

Lokale media melden dat het ging om een binnenlandse vlucht van Dar es Salaam naar Bukoba, een Tanzaniaanse stad aan de rand van het Victoriameer.

Volgens de politie waren 39 passagiers en 4 bemanningsleden aan boord van het toestel. Inmiddels zijn 26 inzittenden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Lokale vissers helpen bij de reddingswerkzaamheden.

Op beelden op sociale media is te zien dat het ATR 42-propellervliegtuig niet ver van de oever in het meer is beland en dat de staart boven het water uitsteekt. Het grootste deel van de romp ligt onder water. Reddingswerkers proberen met kranen het toestel op te hijsen.

Precision Air is de grootste private luchtvaartmaatschappij van Tanzania.