Bij een brand in een appartementencomplex in de Amerikaanse stad New York zijn zaterdag zeker 38 mensen gewond geraakt. De brand in Manhattan zou zijn ontstaan in een batterij die vaak voor e-bikes en elektrische scooters wordt gebruikt.

Van de slachtoffers zouden er twee in kritieke toestand verkeren, zei de commissaris van de lokale brandweer tegen CNN. Zeker vijf anderen liepen zware verwondingen op.

Volgens Dan Flynn, het hoofd van de brandweer, zijn dit jaar in New York al bijna tweehonderd branden ontstaan door zo'n lithiumionbatterij. "Dit jaar zijn al zes mensen overleden door zulke batterijen", zegt hij tegen CNN.

Vermoedelijk waren de bewoners van het appartement waar brand uitbrak bezig met het repareren van fietsen. The New York Times schrijft dat er minstens vijf e-bikes in de woning op de twintigste verdieping waren. Volgens de krant was het verboden om e-bikes mee te nemen in het gebouw.

Op beelden op sociale media is te zien dat brandweerlieden een vrouw een verdieping lager via een raam naar binnen trekken. Iemand anders moest met touwen uit het brandende appartement worden gered.