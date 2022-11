Inwoners van het Verenigd Koninkrijk krijgen er volgend jaar een extra vrije dag bij ter gelegenheid van de kroning van koning Charles III op 6 mei. De feestdag is op maandag 8 mei, heeft de Britse premier Rishi Sunak zondag aangekondigd.

"De kroning van een nieuwe monarch is een uniek moment voor ons land", zegt Sunak in een verklaring. "Ter erkenning van deze historische gebeurtenis, ben ik verheugd om een extra vrije dag aan te kondigen voor het hele Verenigd Koninkrijk volgend jaar".

Charles' moeder Elizabeth overleed op 8 september op 96-jarige leeftijd. Sindsdien is Charles wel al officieel koning, maar de kroning in Westminster Abbey laat nog even op zich wachten.

Elizabeth werd bijna zeventig jaar geleden geleden gekroond, op 2 juni 1953. Zij was toen officieel al meer dan een jaar lang de monarch door het overlijden van haar vader George VI in februari 1952.

Ook ter gelegenheid van de kroning van Elizabeth kregen Britten destijds een officiële vrije dag. Volgens het kantoor van de Britse premier is nu besloten hier een traditie van te maken, zodat families en gemeenschappen de historische gebeurtenis samen kunnen vieren.