De Franse rechts-populistische partij Rassemblement National heeft de 27-jarige Europarlementariër Jordan Bardella gekozen als partijleider. Hij vervangt Marine Le Pen, die zelf de opvolger was van haar vader Jean-Marie.

Rassemblement National, voorheen Front National, werd in totaal vijftig jaar geleid door de familie Le Pen.

Leden konden tijdens het partijcongres van zaterdag kiezen tussen Bardella en Louis Aliot, de burgemeester van Perpignan. Bardella kreeg 85 procent van de stemmen, Aliot 15 procent.

Bardella wordt gezien als een rijzende ster binnen de partij. De Europarlementariër was waarnemend voorzitter sinds Marine Le Pen in september 2021 tijdelijk terugtrad.

Le Pen zal zich gaan richten op het leiden van de partijfractie in het lagerhuis. De verwachting is dat de politica in 2027 voor de vierde keer zal meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen. Bardella heeft al gezegd dat toe te juichen.

De jonge politicus van Italiaanse afkomst stelt onderdeel te zijn van een nieuwe generatie nationalisten die weinig gemeen heeft met het racisme en antisemitisme waarmee Jean-Marie Le Pen en Front National werden geassocieerd.

De partij heeft onder leiding van Marine geprobeerd daar afstand van te nemen, maar volgens critici is er nog steeds sprake van racisme en steekt zij oude ideeën in een nieuw jasje.