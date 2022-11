Noord-Korea heeft zaterdag vier ballistische raketten afgevuurd in de richting van de Gele Zee, naast het Koreaanse schiereiland. Volgens het Zuid-Koreaanse leger legden de raketten een afstand van 130 kilometer af voordat ze in zee terechtkwamen. Noord-Korea heeft deze week al tientallen raketten gelanceerd. Volgens Pyongyang is dat een reactie op grootschalige oefeningen van de Zuid-Koreaanse en de Amerikaanse luchtmacht.

Het is al de hele week onrustig op het Koreaanse schiereiland. Zo lanceerde Noord-Korea woensdag 23 raketten, waarvan er 1 net buiten de territoriale wateren van Zuid-Korea terechtkwam. Als antwoord vuurde Zuid-Korea 3 luchtdoelraketten af.

Noord-Korea vuurde donderdag ruim 80 artilleriegranaten af in de richting van de maritieme bufferzone tussen Noord- en Zuid-Korea. Vrijdag stuurde Zuid-Korea zo'n 80 straaljagers de lucht in omdat er 180 Noord-Koreaanse straaljagers waren gesignaleerd.

Zuid-Korea en de VS zien de acties van Noord-Korea als provocaties. Ook vrezen ze dat ze de opmaat tot een mogelijke kernproef vormen. Daarom hebben de landen besloten de gezamenlijke luchtoefeningen te verlengen tot zaterdag. Deze zouden eerder tot vrijdag duren.

De VS zet zaterdag strategische B-1B-bommenwerpers in bij de oefeningen. Die bommenwerpers kunnen lange afstanden overbruggen en zijn ook geschikt voor kernwapens.