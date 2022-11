De Amerikaanse luchtmacht gaat zaterdag B-1-bommenwerpers inzetten bij militaire oefeningen met Zuid-Korea. De spanningen op het Koreaanse schiereiland lopen daardoor verder op.

Volgens persbureau Yonhap is de inzet van de strategisch bommenwerper een reactie op de serie wapentesten die Noord-Korea afgelopen week uitvoerde. In 2017 werd voor het laatst een B-1-bommenwerper ingezet bij Amerikaanse-Zuid-Koreaanse oefeningen.

Noord-Korea is boos dat Zuid-Korea samen met de VS militaire oefeningen is gestart. Die luchtoefeningen zijn sinds maandag aan de gang. Pyongyang besloot daarop zelf een serie rakettesten te houden, uit protest.

Seoel en Washington noemen die testen weer "aanhoudende provocaties" en verlengden de geplande oefeningen tot en met zaterdag. Daarbij wordt dus gebruik gemaakt van de strategische bommenwerpers, maar dat is niet alles.

Zuid-Korea heeft de Verenigde Staten ook zover gekregen om de inzet van "strategische middelen", waaronder vliegdekschepen, kernonderzeeërs en andere langeafstandsbommenwerpers op te voeren rond het Koreaanse schiereiland.

Op vrijdag beschuldigden de Verenigde Staten Rusland en China ervan Noord-Korea te behoeden voor verdere acties van de VN-Veiligheidsraad. De rakettesten hebben immers geleid tot sancties van de internationale gemeenschap, terwijl China en Rusland ervoor pleiten om de sancties te versoepelen, naar eigen zeggen om Pyongyang over te halen om onderhandelingsgesprekken te voeren.