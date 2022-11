Twee Nederlanders zijn vrijdag in Duitsland veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen vanwege een serie plofkraken in 2020. Een 36-jarige man moet 7,5 jaar de cel in. Zijn handlanger, een 29-jarige man, krijgt 3 jaar en 9 maanden gevangenisstraf. De rechtbank in Osnabrück ging volledig mee met de eis van het Duitse Openbaar Ministerie (OM), meldt de Duitse omroep NDR.

De Frankfurter Allgemeine Zeitung schrijft dat de twee betrokken waren bij de voorbereidingen van in totaal zes misdrijven in verschillende Duitse deelstaten. De jongste man kocht explosieven, terwijl de oudere van de twee vluchtauto's regelde.

Omdat de 36-jarige Nederlander al een strafblad had en op het moment van de misdrijven een enkelband droeg, kreeg hij volgens de Duitse krant een zwaardere straf. Ook speelde mee dat bij een van de plofkraken brand uitbrak in een appartementencomplex boven een geldautomaat, waarna verschillende bewoners door de brandweer gered moesten worden.

Volgens de rechtbank maken de twee deel uit van een Nederlandse criminele bende die geldautomaten opblaast. De misdrijven waar de twee voor zijn veroordeeld vonden plaats tussen februari en november 2020. Er zouden bedragen tot ruim 100.000 euro zijn buitgemaakt en de verdachten kregen 200 tot 300 euro per plofkraak, schrijft de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wie de opdrachtgevers van de plofkraken zijn, is niet duidelijk.

Europol meldde vorige maand dat het aantal plofkraken op geldautomaten in Europese landen zoals Duitsland fors toeneemt. Goed georganiseerde criminele bendes hebben zich gespecialiseerd in dit soort misdrijven en opereren vaak internationaal, stelde de organisatie.