De Pakistaanse ex-premier Imran Khan wil zo snel mogelijk weer zijn campagne voor vervroegde verkiezingen vervolgen. De zeventigjarige politicus werd donderdag neergeschoten bij een politieke bijeenkomst. Daar is volgens hem één andere persoon bij om het leven gekomen, terwijl elf anderen gewond raakten.

Khan sprak live op televisie vanuit het ziekenhuis zijn achterban toe. Hij zei dat twee schutters het vuur openden en in totaal drie personen bij de aanslag betrokken waren.

Pakistaanse autoriteiten hebben het aantal gewonden, doden en daders nog niet bevestigd. Wel is bekend dat één dader is doodgeschoten.

Khan was van augustus 2018 tot begin april dit jaar regeringsleider. Hij verloor toen het vertrouwen van het parlement, als eerste premier in de Pakistaanse geschiedenis. Hem werd slecht leiderschap en incompetentie in economische kwesties verweten.

Desondanks kan Khan nog op veel steun rekenen. Zijn partij wist tijdens de lokale verkiezingen in juli een grote overwinning te behalen in Punjab, de provincie met de meeste inwoners.

Afgelopen zomer werd Khan aangeklaagd voor het overtreden van de wet tegen terrorisme wegens "opzettelijke en illegale intimidatie van de politie en de rechterlijke macht". Vorige maand heeft de Pakistaanse verkiezingscommissie geadviseerd om Khan vijf jaar lang een politiek ambt te ontzeggen, meldt CNN.