Zuid-Korea heeft zo'n tachtig straaljagers ingezet nadat het meer dan 180 militaire vliegtuigen van Noord-Korea had gespot bij de grens tussen de twee landen. Dat meldt het ministerie van Defensie in Seoel vrijdag.

De Noord-Koreaanse toestellen vlogen in een tijdsbestek van vier uur boven Noord-Korea en langs de oost- en westkust, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Seoel stuurde vervolgens onder meer F-35A's de lucht in. Dat is niet zonder risico: een ongeluk zit in een klein hoekje als zoveel straaljagers bij elkaar in de buurt vliegen.

Tegelijkertijd stonden Zuid-Koreaanse straaljagers die nu in actie komen bij oefeningen met de Verenigde Staten gereed. Deze luchtoefeningen zijn de grootste die de landen ooit samen hebben gehouden. Ze zijn met een dag verlengd vanwege de toegenomen militaire activiteit in de regio. Vanuit Noord-Korea klinkt veel kritiek op deze trainingen, die het land omschrijft als "agressief en provocerend".

Het Zuid-Koreaanse leger heeft donderdag meer dan tachtig Noord-Koreaanse artillerieschoten in de maritieme bufferzone tussen de landen waargenomen. Een paar uur eerder was bekend geworden dat de oefeningen met de VS een dag langer zouden duren. Op woensdag vuurde Noord-Korea zeker 23 raketten af, een dagrecord.