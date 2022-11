Een debat in het Franse parlement is donderdag stilgelegd vanwege een racistische opmerking. De uiterst rechtse politicus Grégoire de Fournas riep zijn zwarte collega Carlos Martens Bilongo "laat ze terugkeren naar Afrika" toe. Dat gebeurde tijdens een betoog van Bilongo waarin hij kritiek uitte op het Franse immigratiebeleid. "Racisme heeft geen plek in deze democratie", zei de Franse premier Elisabeth Borne over het incident.

Bilongo, die in Frankrijk werd geboren, zegt dat hij door De Fournas "op zijn huidskleur beoordeeld werd". "Ik had niet verwacht dat dit mij ooit in het Franse parlement zou overkomen", aldus de linkse parlementariër. De Fournas die lid is van de partij van de zeer rechtse Marine Le Pen zegt dat zijn uitspraak sloeg op migranten die per boot naar Europa vluchten. Volgens hem moeten zij terugkeuren naar het Afrikaanse continent.

Er is een onderzoek gestart naar de uitspraak van De Fournas. In het Frans klinken de voornaamwoorden "hem" en "ze" vrijwel hetzelfde. Of De Fournas zich met zijn uitspraak richtte tot Bilongo of vluchtelingen is nog niet duidelijk. Beide interpretaties van de uitspraak zijn hoe dan ook racistisch, zeggen critici.

Le Pen heeft in een reactie op Twitter laten weten achter haar partijgenoot te staan.