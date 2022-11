De Britse bisschop van Oxford, Steven Croft, vindt dat de Kerk van Engeland het huwelijk voor partners van gelijk geslacht toe moet staan. In een essay van ruim vijftig pagina's biedt hij zijn excuses aan voor de houding van de kerk ten opzichte van de lhbtiq+-gemeenschap, die volgens Croft jarenlang "pijn en leed" is aangedaan.

Croft is als bisschop van Oxford het meest vooraanstaande lid van de Anglicaanse kerk dat zich zo nadrukkelijk uitspreekt voor het huwelijk voor partners van gelijk geslacht. In zijn essay erkent hij dat zijn eigen opvattingen "langzaam zijn veranderd", schrijft de Britse krant The Guardian.

Croft pleit voor "liefde en respect" voor lhbtiq+'ers en hun familieleden, zowel binnen als buiten de kerk. "Liefde en respect voor allen die anders denken", voegt de bisschop daaraan toe.

Niet alleen wil Croft dat het huwelijk voor partners van gelijk geslacht binnen de kerk wordt toegestaan. Ook geestelijken moeten volgens de bisschop met iemand van het eigen geslacht kunnen trouwen.

De Kerk van Engeland staat haar priesters niet toe om huwelijken voor partners van gelijk geslacht aan te gaan. Het zou indruisen tegen de leer van de kerk dat het huwelijk alleen tussen een man en een vrouw kan zijn. Het huwelijk voor partners van gelijk geslacht is sinds 2013 legaal in Engeland.