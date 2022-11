De Pakistaanse ex-premier Imran Khan is donderdag beschoten tijdens een politieke bijeenkomst in de oostelijke provincie Punjab. De zeventigjarige politicus werd in zijn been geraakt. Zijn toestand is stabiel, meldt Khans woordvoerder. De dader is doodgeschoten.

Khan was van augustus 2018 tot begin april dit jaar regeringsleider. Hij verloor toen het vertrouwen van het parlement, als eerste premier in de Pakistaanse geschiedenis. Hem werd slecht leiderschap en incompetentie in economische kwesties verweten.

Desondanks kan Khan nog op veel steun rekenen. Zijn partij wist tijdens de lokale verkiezingen in juli een grote overwinning te behalen in Punjab, de provincie met de meeste inwoners.

Khan voert op dit moment campagne voor vervroegde verkiezingen. De afgelopen maanden trokken bijeenkomsten van hem tienduizenden bezoekers.

Afgelopen zomer werd Khan aangeklaagd voor het overtreden van de wet tegen terrorisme. Dat wegens "opzettelijke en illegale intimidatie van de politie en de rechterlijke macht". Vorige maand heeft de Pakistaanse verkiezingscommissie aangeraden om Khan vijf jaar lang politiek ambt te ontzeggen, meldt CNN.