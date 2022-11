De uittredende Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft zijn aanhangers donderdag opgeroepen te stoppen met wegversperringen. Demonstranten hebben die opgeworpen om te protesteren tegen de verkiezingsuitslag. Afgelopen zondag verloor Bolsonaro de presidentsverkiezing van zijn linkse uitdager en oud-president Luiz Inácio Lula da Silva.

"Jullie zijn bedroefd en hadden iets anders verwacht, ik ook. Maar ik doe een beroep op de betogers: maak de wegen vrij", zegt Bolsonaro in een videoboodschap op Twitter. "De blokkades lijken mij geen onderdeel van legitieme demonstraties."

De uiterst rechtse Bolsonaro vroeg zijn aanhangers te betogen op andere plekken. "Andere demonstraties in Brazilië, die plaatsvinden op pleinen, maken wel deel uit van het democratische spel."

Woensdagmiddag (plaatselijke tijd) was er nog sprake van gedeeltelijke of volledige wegblokkades op 146 snelwegen in 17 staten, terwijl 688 protesten al waren ontmanteld. Dinsdagochtend waren meer dan 200 snelwegen afgesloten.

Aanhangers verzamelen zich bij legerbases

Een deel van Bolsonaro's aanhangers verzamelt zich buiten legerbases en roept het leger op in te grijpen om de officiële resultaten ongedaan te maken. Volgens de lokale nieuwsdienst G1 waren er woensdag demonstraties in zeker 24 van de 26 staten, inclusief het hoofdstedelijke district Brasilia.

De voormalige legerofficier Bolsonaro geniet veel steun van militairen, hoewel de grondwet hen verbiedt zich met de politiek te bemoeien.

Het was aanvankelijk niet duidelijk of Bolsonaro zijn verkiezingsnederlaag zou accepteren. Maar dinsdag legde hij zich in een uiterst korte toespraak toch neer bij het resultaat. Volgens hem vloeien de protesten van zijn aanhangers voort uit "verontwaardiging over de uitslag en een gevoel van onrecht".